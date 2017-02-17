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Beyoğlu’nda nefes kesen narkotik operasyonu

Beyoğlu’nda, Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler uyuşturucu satıldığı şüphesi taşıyan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde uyuşturucu madde bulunmazken, ekiplerin operasyonlarının süreceği öğrenildi.


17 Şubat 2017 09:28

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, Beyoğlu’nda daha önceki operasyonlarda uyuşturucu ele geçirilen ve yeniden uyuşturucu satıldığı şüphesi taşıyan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Savcılık kararıyla alınan arama izninin ardından, dün öğle saatlerinde düğmeye basan ekipler, Tarlabaşı’nda iki ayrı adrese baskın yaptı. Öncelikle, kapıların açılması için çağrıda bulunan polisler, içeriden cevap alamadığı adreslerin kapılarını koçbaşı kullanarak kırdı. Her iki adreste yapılan aramalarda narkotik madde ele geçirilmezken, girilen adreslerde ikamet eden şahıslarda da olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Operasyon düzenlenen adreslerde daha önceki operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenilirken, bu adreslerle ilgi yeni ihbarlar ve şüpheler nedeniyle yeni bir operasyon yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olan Narkotik ekipleri, çalışmalara hız kesmeden devam ederek satıcılara göz açtırmamakta kararlı. 

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz

Etiketler: beyoğlu, narkotik operasyonu


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