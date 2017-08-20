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Beyoğlu’nda nostaljik tramvayın yenilenen raylarına özel köprü asfaltı

Beyoğlu’nda altyapı çalışmaları nedeniyle bir süredir sefer yapamayan nostaljik tramvayın hattını yenileme çalışmaları kapsamında, raylara Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde kullanılan ‘mastik (taş) asfalt’ döküldü. Bu yöntemle tramvay hattındaki çatlamaların ve sızdırmaların engellenmesi hedefleniyor.

Beyoğlunda nostaljik tramvayın yenilenen raylarına özel köprü asfaltı

20 Ağustos 2017 12:15
Nostaljik tramvayın yenilenen raylarına özel köprü asfaltı - Tıkla İzle

İstanbul'un sembol noktalarından İstiklal Caddesi’nin ve nostaljik tramvay yolunun yenileme ve alt yapı çalışmaları hızla sürüyor. Yenileme çalışmaları kapsamında tramvay hattına yerleştirilen rayların, asfalt ile desteklenerek sabitlendiği görüldü. Rayların çevresine dökülen asflatın ‘taş asfalt’ olarak da bilinen ‘mastik asfalt’ olduğu öğrenilirken, söz konusu asfaltın özellikle Türkiye’de son zamanlarda kullanılmaya başlandığı belirtildi. Döküldüğü alanda bütün halini alan ‘mastik asfalt’ sayesinde, İstiklal Caddesi’nde sefer yapan tramvayın yaydığı titreşim ile caddenin taş döşemelerinin sık sık bozulmasının önüne geçilmesi planlanıyor. Öte yandan, Türkiye’de kullanımı yeni olan asfalt türünün Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün yapımında ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün onarımında kullanıldığı öğrenildi. 


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