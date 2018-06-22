Diğer
Kategoriler

Beyoğlu'nda özel harekat polisi destekli narkotik operasyonu

Beyoğlu'nda narkotimler, önceden belirledikleri bir adrese özel harekat polislerinin desteğiyle narkotik operasyonu düzenledi.

Beyoğlunda özel harekat polisi destekli narkotik operasyonu

22 Haziran 2018 09:46
Beyoğlu'nda özel harekat polisi destekli narkotik operasyonu - Tıkla İzle

Koçbaşıyla kapıyı kırarak içeriye giren tim, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirirken, bacağı alçıda olan 1 şüpheliyi ise gözaltına aldı. 

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Beyoğlu'nda bir dairede uyuşturucu madde depolandığı ihbarını aldı. Fiziki ve teknik takibin ardından ekipler, hazırlıklarının tamamlamasının ardından Yenişehir Mahallesi Aksi Sokak'a geldi. Binaya giren tim, özel harekat polislerinin de desteğiyle daireye operasyon düzenledi. Operasyonda kapıyı koçbaşıyla kıran polis, bacağı alçıda olan şahsı yakaladı.

Ekipler daha sonra evi didik didik aradı. Yapılan aramalarda yatağın altındaki çantayı çıkartan polis, içerisindeki ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermiyi ele geçirdi.
Suç unsurlarına el koyan ekipler, şüpheliyi ise gözaltına alarak Kasımpaşa Polis Merkezine götürdü.  

Doğan Can Cesur
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç