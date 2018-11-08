Beyoğlu'nda pencerede sıkışarak asılı kalan genç olay anını anlattı

Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi'nde kilitli kaldığı evde sınava yetişmek için pencereden çıkmaya çalışan ve sıkışarak asılı kalan genç, olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Üniversite öğrencisi olan ve vize sınavına gitmeye çalışan Mehmet Eker, “Sınava yetişmem gerekiyordu. Ablam kapıyı kilitlemişti. Pencereden atlayabileceğimi düşündüm ama atlayamadım” dedi. Önemli bir sınavı olduğunu belirten üniversite öğrencisi sınavının iyi geçtiğini ancak asla bir daha böyle bir şey yapmayacağını belirterek, “Polisler beni tam zamanında sınava yetiştirdi. Çok teşekkür ediyorum hepsine” şeklinde konuştu.

Murat Horoz

