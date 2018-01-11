Beyoğlu’nda polis aracı alev alev yandı

Yangın, 04.00 sıralarında Beyoğlu Bahriye Caddesi Sururi Parkı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teknik bir arızadan dolayı Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait polis aracı seyir halindeyken yanmaya başladı. Aracın içinde bulunan polisler aracı hemen yol kenarına çekti. Kısa sürede alevler tüm aracı kapladı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler aracı söndürdü. Yanan polis aracı kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan yanan polis aracındaki alevler yakınında bulunan bir araca da zarar verdi.

Bir süre araç trafiğine kapalı kalan cadde aracın çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.