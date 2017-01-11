Olay, saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Cambazoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde genç bir kadın, defalarca 155 Polis İmdat hattını arayarak rehin tutulduğu söyledi. İhbar üzerine polis ekipleri, Tarlabaşı semtinde genç kadının rehin tutulduğu adresi bulmak için çalışmalara başladı. Polis ekipleri öncelikle Turan Caddesi üzerinde araştırma yaptı. Yapılan çalışmaların sonucunda polis, genç kadının sokak üzerindeki bir apart otelde rehin tutulduğunu belirledi. Bunun üzerine polis, uzun namlulu silahlarla çevrede önlem alarak otele baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucunda genç kadını rehin tutan şahıslar, kelepçelenerek gözaltına alındı.

"Kandırdılar paramızı aldılar, onlar bizi rehin aldı"

Gözaltına alınan şahıslardan biri polis aracına götürüldüğü esnada, “Kandırdılar paramızı aldılar, onlar bizi rehin aldı. Kandırıldık paramızı çaldılar, vermediler” dedi. Şahsın araca bindirilmesinin ardından gözaltına alınan zanlılardan diğeri de otelden çıkartıldı. Sessizliğini koruyan şahıs, elleriyle yüzünü kapattı. Diğer şahsın da araca bindirilmesinin ardından genç kadın, otelden çıkartıldı. Polis aracına bindirilen zanlılar ve genç kadın ifadeleri alınmak üzere Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık

