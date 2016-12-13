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Beyoğlu'nda silahlı çatışma

Beyoğlu'nda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucu yoldan geçmekte olan bir kişi vurularak hayatını kaybetti. O anlar sokakta bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Beyoğlunda silahlı çatışma

13 Aralık 2016 23:02
Beyoğlu'nda silahlı çatışma - Tıkla İzle

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Aşikar Sokak üzerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Giderek büyüyen kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Bu sırada yoldan geçmekte olan Hamit Yarış isimli vatandaş vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Yarış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

O anlar kamerada
Sokakta bulunan kameralara saniye saniye yansıyan kavgada iki grubun çatıştığı görülüyor. O sırada yoldan geçmekte olan bir vatandaş vurularak yere yığılıyor. Bunun üzerine sokakta çatışanlar hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Ardından olay yerine koşan çevredeki vatandaşlar, vurulan vatandaşa yardım ediyor.
Polis ekipleri olaylı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı. 

Oğuzcan Yazar
 

Etiketler: beyoğlu, silahlı çatışma


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