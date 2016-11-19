Olay, saat 19.45 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Türbe Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 19-21 Kasım tarihleri arasında yapılan Dünya Kasımpaşalılar Günü kutlamalarından dönen bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada şahıslar silahla birbirine 5 el ateş etti. Olay sonucunda 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan 2’sini ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma, diğer yaralı ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve mobilyacı olduğu öğrenilen Cengiz Alper (45), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri de alanda çalışma yaparak delil topladı. İncelemenin ardından ekipler kovanları delil poşetine koyarak, çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurdu.

Doğan Can Cesur