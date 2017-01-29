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Beyoğlu’nda silahlı kavga: 1’i polis 4 yaralı

Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Silahların konuştuğu kavgada 1’i polis 4 kişi yaralandı.

Beyoğlunda silahlı kavga: 1i polis 4 yaralı

29 Ocak 2017 07:15
Beyoğlu’nda silahlı kavga: 1’i polis 4 yaralı - Tıkla İzle

Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi, Mis Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 05.30 sıralarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki grup silahlarını çekerek birbirlerine ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan görevli sivil polis memuru Onur Karaman iki grup arasındaki silahlı kavgayı ayırmak için araya girdi. Araya giren polis memuru Onur Karaman’a yaşanan arbede sırasında bir kurşun isabet etti. Bacağından yaralanan polis memuru sivil bir araçla çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polis memuru Onur Karaman, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edildi. Onur Karaman’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sivil ve resmi ekipler sevk edildi. Silahlı kavga sonucunda polis memuru Onur Karaman'ın yanı sıra Ersin E. ve biri bayan olmak olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlar Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler olay yerinde inceleme çalışması yaptı. Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler şüpheli şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlattı. 

Oğuzcan Yazar

Etiketler: beyoğlu


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