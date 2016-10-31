Olay, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Meydan Sokak'ta akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde 34 RH 4546 plakalı aracını bırakan bir kişi, "Araçta bomba var" diye bağırarak kaçmaya başladı. Şahsın bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri araç içerisinde yaptıkları aramada herhangi bir patlayıcıya rastlamazken, araçta bir adet tabanca ele geçirildi. Çevredeki vatandaşların verdiği bilgi doğrultusunda kaçan kişiyi aramaya başlayan polis ekipleri, paniğe yol açan şahsı Dereiçi Sokak'ta bir eve girmeye çalışırken yakaladı. Araç polis merkezine götürülürken, şüpheli şahıs Cem Y. de gözaltına alındı.

Görgü tanığı Şevket Yıldırım, "Adam diğer sürücülere yol vermedi. Arabamı kenara aldım. Baktığımda arabada silah olduğunu gördüm, hemen aracımdan indim. Burada arabandan inmiş, bir kadına 'Arabada bomba var' demiş. Sonra aşağıya doğru kaçmış. Polis arkadaşlar da aldılar. Polisler, bagaja falan baktılar, bomba falan yoktu, silah var arabada sadece” diye konuştu.

Emre Unutur ise, "Adam 'Arabada bomba var' diyerek buradan kaçıp gitti. Biz de polisi aradık" dedi.

Mustafa Bakırhan