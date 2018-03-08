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Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Beyoğlu'nda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Beyoğlunda uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

08 Mart 2018 03:14

Düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Beyoğlu'nda daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyona Özel Harekat polisleri ve sivil ekipler de destek verdi. Operasyonda Beyoğlu, İstiklal Mahallesi İplikçi Fırın Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir bina, yanında bulunan gecekondu ve metruk binaya girildi. Girilen evlerde arama yapan ekipler hassas terazi, uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirdi. Polis ekipleri yaklaşık bir saat evlerin içini ve dışını aradı. Ekipler arama yaparken özel harekat polisleri de elleri tetikte bekledi. Adreslerde bulunan şüpheliler de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

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