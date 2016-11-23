Beyoğlu’nun Örnektepe Mahallesi’nde bulunan Paşalı Sokağı üzerindeki bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil servis ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıda başlayıp yan binaların çatılarına sıçrayan yangına müdahale etti. Sokağın darlığı ve itfaiye araçlarının yangının merkezine uzakta kalması nedeniyle zorlanan itfaiye ekiplerine mahalle sakinleri de yardımcı olarak söndürme çalışmalarına katkıda bulundu. Çalışmalar sırasında bir itfaiye erinin dumandan etkilenip çatıda yaşadığı zor anlar da kameralara yansıdı.

Yangına şahitlik eden mahalle sakinlerinden İlyas Akdağ, yangını duyar duymaz olay yerine geldiklerini belirterek, “Ben çalışıyordum, hanım söyledi. Geldim, baktım, alevler her yeri sarmış. Sonra itfaiye geldi, sağa sola sıçramadan söndürüldü. Neden çıktığını kimse bilmiyor. Yangın çatıdan çıkmış, biri bir şey mi attı acaba, ama onu yapacak kimse de yok” diye konuştu.

Neden çıktığı belli olmayan ve herhangi bir can kaybı yaşanmayan yangın için polis soruşturması başladı.

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz



