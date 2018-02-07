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Beyoğlunda yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Beyoğlu’nda 7 katlı bir otelde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Otelde çıkan yangında 6 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken 3 kişinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Beyoğlunda yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

07 Şubat 2018 03:23
Beyoğlunda yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı - Tıkla İzle

Olay 02.00 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Büyük Bayram Sokağında bulunan 7 katlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otelin üst katlarına bulunan odada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında oteldeki müşteriler mahsur kaldı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Yangın anı kamerada

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etmeye çalışırken bir yandan da otelde mahsur kalanları çıkarmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalanları merdiven yardımıyla çıkardı. Bir yaralıyı itfaiye eri sırtında taşıdı. Oteldeki yangında 3’ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Oteldeki yangın bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yangın nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın söndürüldükten sonra polis ekipleri olay yeri incelemesi yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Etiketler: beyoğlu, yangın, yangın çıktı

 

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