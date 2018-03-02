Beyoğlu’nda yangın paniği |5 katlı ahşap binada çıkan yangın korkuttu

Beyoğlu, Çukur Mahallesi, Demirbaş Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı ahşap binadan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının merkezini bularak müdahale etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, çevrede kısa süreliğine bir panik yaşandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesini karşı apartmanın camında bulunan iki kardeş, meraklı gözlerle seyretti. Minik kardeşlerin bakışları çevredeki vatandaşları gülümsetti.

Oğuzcan Yazar

