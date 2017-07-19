Beyoğlu'nda yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli yağıştan dolayı bazı yollar kayganlaştı. Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüj kaldırımına çarptı. Çarpmanın etkisi ile aracın içerisinde bulunan 3 kişi ise dumanlar çıkan aracı terk etti. Korkutan kazada 1 kişi yaralanırken, o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, hızla gelen aracın kayarak refüj kaldırımına çarptığı ve sonrasında motorundan dumanlar çıktığı görülüyor. Duman çıkan araçtan vatandaşların kaçma anı ve yaralıya yardım anı da güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler arasında.

Murat Horoz