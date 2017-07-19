Diğer
Kategoriler

Beyoğlu'nda yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Dün etkili olan sağanak yağış beraberinde olumsuzlukları da getirirken, Beyoğlu'nda yaşanan ve yürekleri ağızlara getiren kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Beyoğlunda yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı

19 Temmuz 2017 11:02
Beyoğlu'nda yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli yağıştan dolayı bazı yollar kayganlaştı. Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüj kaldırımına çarptı. Çarpmanın etkisi ile aracın içerisinde bulunan 3 kişi ise dumanlar çıkan aracı terk etti. Korkutan kazada 1 kişi yaralanırken, o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, hızla gelen aracın kayarak refüj kaldırımına çarptığı ve sonrasında motorundan dumanlar çıktığı görülüyor. Duman çıkan araçtan vatandaşların kaçma anı ve yaralıya yardım anı da güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler arasında. 

Murat Horoz 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!