Diğer
Kategoriler

Beyoğlu'nda yorgun mermi dehşeti

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Mısır uyruklu genç bir kadın, nereden geldiği belli olmayan mermiyle yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kadının yorgun mermi sonucu yaralandığı üzerinde duruyor.

Beyoğlunda yorgun mermi dehşeti

24 Aralık 2017 13:33
Beyoğlu'nda yorgun mermi dehşeti - Tıkla İzle

Olay, saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde yaya olarak yürüyen Zahide Muhammed Fadii (30), kafasında bir acı hissetti. Bir süre daha yürüyen kadın, Taksim Mis Sokak üzerindeki bir pastanenin önünde yere yığıldı. Kadının yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, kadının kan akan başına peçete ile müdahale etti. Ardından da sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Yorgun mermi iddiası

Öte yandan, olay yerine gelen güven timleri, çevrede inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Yorgun merminin isabet ettiği üzerinde duran tim, olayla ilgili inceleme başlattı. Hastaneye kaldırılan kadının ise başından yara aldığı, bilincinin açık olduğu ve ameliyata alınacağı öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Doğan Can Cesur
 

Etiketler: mermi, taksim

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç