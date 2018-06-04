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Beyoğlu'nda yürüyen kadına saldırı kamerada

Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla yolda yürüyen yabancı uyruklu bir kadın güpegündüz saldırıya uğradı. Kadını arkadaşları ve sivil polisler kurtarırken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlunda yürüyen kadına saldırı kamerada

04 Haziran 2018 19:58
Yolda yürüyen kadına bir anda saldırdı! Kimse ne olduğunu anlayamadı... - Tıkla İzle

Olay, Beyoğlu'nda 31 Mayıs tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kadın 2 arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüdüğü esnada Mustafa A. adli şahsın saldırısına uğradı. Genç kadını yanındaki arkadaşları ve o anda caddeden geçen sivil polisler kurtardı. Biranda genç kadının üzerine atlayan Mustafa A.'nın neden saldırdığı öğrenilemedi. Genç kadının şikayeti üzerine mahkemeye çıkan saldırgan tutuklanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kameralara yansıyan görüntülerde, genç kadın ve 2 arkadaşı kaldırımda yürüyor. Bu esnada önlerinden yürüyen şahıs biranda genç kadına saldırıyor. Arkadaşları genç kadını kurtarmak için hemen müdahale ederken, o esnada caddeden geçen 2 polis de olaya dahil olup kadını saldırganın elinden kurtarıyor.  

 

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