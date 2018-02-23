Beyoğlu’ndaki kadına bıçaklı saldırı kamerada

Olay, dün öğle saatlerinde Beyoğlu Kocatepe Mahallesinde bulunan bir apartman girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fas uyruklu olduğu öğrenilen Azize Khaldi, apartman girişinde kimliği öğrenilemeyen iki erkekle yaşadığı sözlü tartışma sonrası bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda darp edilen ve yüzünden yaralanan kadını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri saldırganlardan bir tanesini olay yerinde gözaltına alırken, kaçan diğer saldırganı yakalamak içen çalışma başlattı.

Fas uyruklu kadına bıçaklı saldırı kamerada

Beyoğlu’nda tartıştığı erkek şahıslar tarafından apartmanın girişindeki merdivenlerde önce darp edilip daha sonra burnu ve yüzünden yaralanan Azize Khaldi’nın o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde binanın içerisinden sesleri duyan vatandaşların binanın önüne geldiği görülüyor. Merdivenlerde bulunan Azize Khaldi’nin ilk önce kimliği belirlenemeyen iki erkek şahıs ile tartışmaya başlıyor. Daha sonra iki erkek şahıs ile tartışan Azize Khaldi apartmandan dışarı çıkıyor. Tartışma apartman önünde devam ederken iki erkek şahıs üzerinde bulunan bıçak ile Azize Khaldi’yi burnundan ve yüzünden yaralıyor. Olayı gerçekleştiren şahıslardan birisi olay yerinde beklerken, diğer şahıs ise koşarak olay yerinden uzaklaşıyor. Yaralanan Azize Khaldi ise orada bulunan vatandaşlar ile konuşmaya başlıyor. Görüntülerde daha sonra polis ekiplerinin olayın yaşandığı apartmanın önüne geldiği görülüyor.