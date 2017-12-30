Beyoğlu'nun simgesi nostaljik tramvay seferlere başladı

Elektrikli tramvayların günümüzdeki temsilcisi ve canlı örneği olan nostaljik tramvay Taksim-Tünel arasındaki seferlerine tekrar başladı. İstiklal Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle 2017 Ocak ayı ortasında durdurulan nostaljik tramvayın tekrar sefere başlaması için düzenlenen törene İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı.

148 kilometrelik altyapı borusu döşendi

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstiklal Caddesi’nde tarih boyunca sıkıntıların yaşandığını belirtti. Yapılan altyapı çalışmalarının ardından tekrar çalışma ihtiyaçlarının doğması sebebiyle kapsamlı bir çalışma yaptıklarını ifade eden Uysal konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde sorunlar hiçbir zaman bitmedi. Çünkü burası Osmanlı döneminden bu yana kullanılan bir cadde. Her zaman alt yapı sorunları oldu. Yapılan çalışmalardan kısa bir süre sonra yeni çalışma ihtiyaçları doğdu. Burada çalışmaların uzun sürmesinin nimeti de artık bir daha kısa bir zaman içerisinde çalışma yapılmayacak olması. Yaklaşık 148 kilometrelik altyapı boruları döşendi. Bu altyapının yüzde 30’u boş olmakla birlikte gelecekte yeni teknolojilere ihtiyaç duyulması halinde o kanallar kullanılacak.”

Caddeyi korumak için bazı önlemler alındı

İstiklal Caddesi’nde caddeye ve binalara zarar veren unsurlar için de bazı önlemler alındı. Ağır tonajlı araçların İstiklal Caddesi’ne giremeyeceğini ifade eden Mevlüt Uysal, “Tren rayındaki titreşim nedeniyle zarar gören alt yapı ve binalarla ilgili tedbir alındı. Buradaki esnaf arkadaşlarımız da uzun soluklu bir sıkıntı yaşadılar ama onun karşılığı olarak inşallah önümüzdeki 30 yıl burada altyapıyla ilgili sıkıntı yaşanmayacak. Tarihi dokunun korunması için bu caddeye ağır tonajlı araçların girişini de engellemiş olacağız. Zorunlu olmayan araçlar buraya giremeyecek” dedi.

Tramvay bir hafta ücretsiz

Başkan Uysal ayrıca İstiklal Caddesi’nin zemininin ağaçlandırmaya uygun olmadığını da söyledi. Ancak İstiklal Caddesi’nin yeşilden mahrum olmayacağını ifade eden Mevlüt Uysal, “Belirli bölümlerde oturma alanları, bu alanların etrafında da değişik usullerle yeşillikler ve çiçeklendirmeler olacak” dedi. Vatandaşlara yılbaşı hediye olarak ise nostaljik tramvayın 1 hafta ücretsiz olacağını İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı.

1990 yılının sonlarında Taksim-Tünel arasında tekrar işletmeye alınan nostaljik tramvay, 1.870 metrelik hat üzerinde günde 3 bine yakın vatandaşa hizmet ediyor.

Serdal Altıntepe