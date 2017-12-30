Diğer
Kategoriler

Beyoğlu'nun simgesi nostaljik tramvay seferlere başladı

İstiklal Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle Ocak ayı ortasında durdurulan nostaljik tramvay düzenlenen törenle sefere başladı. Tramvay bir hafta boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Beyoğlunun simgesi nostaljik tramvay seferlere başladı

30 Aralık 2017 16:57
Beyoğlu'nun simgesi nostaljik tramvay seferlere başladı - Tıkla İzle

Elektrikli tramvayların günümüzdeki temsilcisi ve canlı örneği olan nostaljik tramvay Taksim-Tünel arasındaki seferlerine tekrar başladı. İstiklal Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle 2017 Ocak ayı ortasında durdurulan nostaljik tramvayın tekrar sefere başlaması için düzenlenen törene İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı.

148 kilometrelik altyapı borusu döşendi

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstiklal Caddesi’nde tarih boyunca sıkıntıların yaşandığını belirtti. Yapılan altyapı çalışmalarının ardından tekrar çalışma ihtiyaçlarının doğması sebebiyle kapsamlı bir çalışma yaptıklarını ifade eden Uysal konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde sorunlar hiçbir zaman bitmedi. Çünkü burası Osmanlı döneminden bu yana kullanılan bir cadde. Her zaman alt yapı sorunları oldu. Yapılan çalışmalardan kısa bir süre sonra yeni çalışma ihtiyaçları doğdu. Burada çalışmaların uzun sürmesinin nimeti de artık bir daha kısa bir zaman içerisinde çalışma yapılmayacak olması. Yaklaşık 148 kilometrelik altyapı boruları döşendi. Bu altyapının yüzde 30’u boş olmakla birlikte gelecekte yeni teknolojilere ihtiyaç duyulması halinde o kanallar kullanılacak.”

Caddeyi korumak için bazı önlemler alındı

İstiklal Caddesi’nde caddeye ve binalara zarar veren unsurlar için de bazı önlemler alındı. Ağır tonajlı araçların İstiklal Caddesi’ne giremeyeceğini ifade eden Mevlüt Uysal, “Tren rayındaki titreşim nedeniyle zarar gören alt yapı ve binalarla ilgili tedbir alındı. Buradaki esnaf arkadaşlarımız da uzun soluklu bir sıkıntı yaşadılar ama onun karşılığı olarak inşallah önümüzdeki 30 yıl burada altyapıyla ilgili sıkıntı yaşanmayacak. Tarihi dokunun korunması için bu caddeye ağır tonajlı araçların girişini de engellemiş olacağız. Zorunlu olmayan araçlar buraya giremeyecek” dedi.

Tramvay bir hafta ücretsiz

Başkan Uysal ayrıca İstiklal Caddesi’nin zemininin ağaçlandırmaya uygun olmadığını da söyledi. Ancak İstiklal Caddesi’nin yeşilden mahrum olmayacağını ifade eden Mevlüt Uysal, “Belirli bölümlerde oturma alanları, bu alanların etrafında da değişik usullerle yeşillikler ve çiçeklendirmeler olacak” dedi. Vatandaşlara yılbaşı hediye olarak ise nostaljik tramvayın 1 hafta ücretsiz olacağını İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı.
1990 yılının sonlarında Taksim-Tünel arasında tekrar işletmeye alınan nostaljik tramvay, 1.870 metrelik hat üzerinde günde 3 bine yakın vatandaşa hizmet ediyor. 

Serdal Altıntepe

Etiketler: İstiklal Caddesi, nostaljik tramvay

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç