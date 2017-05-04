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Beyoğlu’nun simgesi tarihi tramvay yenileniyor

Taksim İstiklal Caddesi’nde 26 yıldır faaliyette olan Nostaljik Tramvay Hattının yenilenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Caddede incelemelerde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Nostaljik tramvayın meydana getirdiği titreşim ve elektrik, telekomünikasyon vb. hizmetler için yapılan tamirat kazıları neticesinde zeminde ciddi bozulmalar meydana gelmişti. Bu tahribatı gidermek adına başlatılan çalışmalar neticesinde mevcut tramvay rayları sökülerek yerine titreşim

Beyoğlunun simgesi tarihi tramvay yenileniyor

04 Mayıs 2017 10:55

Taksim İstiklal Caddesi’nde 26 yıldır faaliyette olan Nostaljik Tramvay Hattı yenileniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim Meydanı ve Talimhane ile birlikte Tramvayın oluşturduğu titreşimden dolayı zemini bozulan İstiklal Caddesinde rayları değiştirerek alt yapı yenileme çalışmaları başlattı. Ocak 2017 de başlayan çalışmalar kapsamında Nostaljik Tramvay Hattı sökülerek yerine Elastomer (kauçuk) yapıda titreşimi emen maddeyle kaplı yeni raylar ve darbelere dayanıklı Doğal Granit Taşları döşenecek. Caddeye yeni bir konfor ve güzellik kazandıracak olan çalışmalar tamamlandığında tarihi tramvay hattı da verdiği hizmete kaldığı yerden devam edecek.

Nostaljik tramvay yeniden hizmet verecek

İstiklal Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “26 yıldır kesintisiz olarak sefer yapan Nostaljik Tramvayın meydana getirdiği titreşim ve elektrik, telekomünikasyon vb. hizmetler için yapılan kazıları neticesinde zeminde ciddi bozulmalar meydana gelmişti. Bu tahribatı gidermek adına başlatılan çalışmalar neticesinde mevcut tramvay rayları sökülerek yerine titreşimi emen kauçuk döşemeli yepyeni raylar döşenecek. Böylece tarihi tramvay hattı yenilenen yüzüyle hizmet vermeye devam edecek” dedi.

İstiklal Caddesi güzelliği ile parlamaya devam edecek

Başkan Demircan, “Diğer yandan gelecekteki olası altyapı çalışmalarında kazı yapılmasına son verecek boru sisteminin döşemeleri de yapılıyor. Yüksek basınca dayanıklı olan boru sisteminde 310 adet baca sistemi olacak ve bu sayede zemine dokunmadan gerekli tamirat işlemleri bu bacalar vasıtasıyla kolaylıkla yapılabilecek. Böylelikle İstiklal Caddesi dünyanın imrenerek baktığı güzelliği ile parlamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.
İstiklal Caddesinde yapımı devam eden çalışmalar kapsamında, atık su ve yağmursuyu altyapısı yenileniyor. Nostaljik Tramvay rayları sökülerek, titreşimi emen kauçuk döşemeli yeni raylar döşenecek. Altyapı kurumları için 70 adet Koruge Boru Sistemi ve 310 yeni yaklaşım bacası döşenmesi yapılacak. Caddeye doğal granit taş kaplama yapılacak. (10x15x30 ölçülerinde) Caddenin aydınlatma ve katener sistemi yenilenecek.
 

Etiketler: nostaljik tramvay, Taksim İstiklal Caddesi, taksim tramvay


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