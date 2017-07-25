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Beypazarı'nda ev yangını: 4 yaralı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bir evde çıkan yangında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Beypazarında ev yangını: 4 yaralı

25 Temmuz 2017 21:05

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Karcıkaya Sokak'taki bir evde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İlçe halkının seferber olduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişik evlere sıçramadan söndürülürken, Suriyeli ailenin bulunduğu evde 2’si çocuk 2’si 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılar ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaya Güneş
 

Etiketler: ankara, ev yangını


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