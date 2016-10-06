Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, görüntülenmesi çok zor olan bu tür yaban hayvanları, yaban hayatı tespitlerinde kullandığı son teknoloji fotokapanlar ile fotoğraflıyor. Bu çalışma neticesinde Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, Beypazarı ormanlarında kurulan fotokapanlar ile görüntülenmesi zor olan hayvanları fotoğrafladı. Yapılan çalışma neticesinde, kurt, geyik, ayı ve yaban domuzu sürüsü Beypazarı ormanlarında kurulan fotokapanlara takıldı.

Fotokapan nedir?

Fotokapan, vahşi doğanın içerisinde belirli yerlere bırakılan fotoğraf makineleri ile vahşi hayatın fotoğraflanması için kullanılan kapan türüdür. Fotokapan, fotoğraflanması istenilen hayvanların yoğun bulunduğu yerlere bırakılan ve hareket fark ettiğinde çalışan kızılötesi sensörler ile doğa da bulunan hayvanların varlığının tespiti ve özel karelerinin yakalanması için kullanılır.

İlker Turak