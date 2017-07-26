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Beyşehir Gölü’nde yavru balık operasyonu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, gölden boy limitine uygun olarak avlanmadığı belirlenen yavru tatlı su levreklere el konuldu.

Beyşehir Gölünde yavru balık operasyonu

26 Temmuz 2017 17:58

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, bir kamyonette avlanması, nakli ve satışı yasak olan boy limitlerine uygun olmayan yavru tatlı su levreği sevkıyatının yapıldığı yönünde ihbar üzerine çalışma başlattı. Su Ürünleri Koruma Kontrol Birimi görevlileri ile Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, balık sevki yaptığı ihbar edilen şüpheli aracın geçiş güzergahında beklemeye başladı. Bekleme noktasına yaklaşan kamyonet, ekipler tarafından otogar yakınlarında durdurulurken araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan kontrol ve incelemeler neticesinde araç içerisinde 50 kasa dolusu yaklaşık 300 kilo, avlanma evresine gelmediği için avlanması, satışı ve nakli yasak olan tatlı su levreği balığının bulunduğu tespit edildi. Balıklara İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerince el konulurken, sürücü R.P.’ye ilgili mevzuat gereği bin 155 lira idari para cezası uygulandı.

Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kaya, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “15 Haziran’da Beyşehir Gölü’nde su ürünleri avlanma yasağının sona ermesinin ardından yasak olan avcılık yöntemleriyle avlananlar ile boy limitine uygun olmayan su ürünü avını gerçekleştiren, satış ve naklini yapanlara yönelik olarak denetim ve kontroller bundan böyle de aralıksız olarak ve kararlı bir şekilde devam ettirilecek. Vatandaşlarımızdan da balık neslinin devamı ve torunlarımıza da bu su ürünlerini yok olmadan bırakabilmek adına boy limitlerine uygun avlanmayan balıkları tüketmemelerini ve bu şekilde avcılık ve satış yapanları gördüklerinde ilgili kurumlara bildirmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

Ali Rıza Önses
 

Etiketler: Konya, operasyon, yavru balık


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