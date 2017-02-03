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Beyşehir'de buz tutan gölde aç kalan köpekler su kuşu avında

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, buz tutan göl yüzeyine beslenmek için çıkan sakarmekeler, yiyecek arayan köpeklerin avı oluyor.


03 Şubat 2017 12:24

Buzla kaplı göl yüzeyine yiyecek arayışındaki bazı köpekler de gruplar halinde göl üzerine çıkıyor. Göl üzerinde kendileri gibi yiyecek arayan su kuşlarının peşine düşen köpekler, küçük su birikintisinde sürüler halindeki sakarmekeleri avlamaya çalışıyor. Köpekler, sürü arasından avladıkları su kuşlarıyla besleniyor. Göl yüzeyindeki soğukların yanı sıra açlık tehlikesiyle de karşı karşıya kalan sakarmekelere Beyşehir Belediyesi, ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları zaman zaman düzenledikleri yemleme çalışmalarıyla destek veriyor. Vatandaşlar da göl kıyısındaki sakarmekeleri attıkları ekmek parçalarıyla beslemeye çalışıyor.

Öte yandan, balıkçılık faaliyetlerinin tamamen durduğu buz tutan göl yüzeyine yasakları dinlemeyerek çıkan gençler de yaşadıkları anı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Göl yüzeyinde yürüyen, kayan bazı gençlerin yanı sıra çocuğunu bindirdiği kızakla göl yüzeyinde kaydıran kişiler de dikkat çekiyor. 

Ali Rıza Önses

Etiketler: aç köpekler, beyşehir, Konya, su kuşu avı


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