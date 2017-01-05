Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Beyşehir’de çatılardaki buz ve kütlelerine karşı anonslu uyarı

Beyşehir’de çatılardaki buz ve kütlelerine karşı anonslu uyarı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yoğun kar yağışı sonrasında binaların çatılarında biriken kar yığınları ile oluşan buz sarkıtlarına karşı vatandaşlar belediye tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen anonslarla uyarılıyor.

Beyşehirde çatılardaki buz ve kütlelerine karşı anonslu uyarı

05 Ocak 2017 14:03

Belediye hoparlörlerinden yapılan uyarı anonslarında, son 10 gündür bölgede etkili olan kar yağışı sonrasında ev ve binaların çatılarında oluşan yoğun kar yığınları ve buz sarkıtlarına dikkat çekilirken, bu yapıların ve çatıların altından vatandaşların yaya olarak geçmemesi, risk oluşturan bölgelerde ise daha dikkatli olunması isteniyor. Bu arada, Beyşehir Belediyesi ekipleri de, belediye hizmet binasındaki çatıda oluşan buz sarkıtlarına karşı tedbir aldı. Ekipler, belediye hizmet binasına uzatılan hidrolik merdivenli sepetli bir araç vasıtasıyla çatının altlarında binanın dış cephesinde oluşan buz sarkıtlarını kırarak temizleme çalışması yaparken, yoldan geçen yayalara faaliyetin zarar vermemesi için de önlem aldı.

Öte yandan, Beyşehir ilçe merkezinde çatılarda biriken kar yığınlarının ağırlığına dayanamayan bazı halı sahalar ile bir fabrika binasının çatısı çökerken, bir besihanenin sundurmasının çökmesi sonucu da 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Beş katlı Beyşehir Adliyesi binasının çatısındaki kar yığınları da bitişiğindeki ek binasının çatısına düşerek zarar verdi. Yaşanan olayın ardından, adliye binasının çatısında biriken kar ve buz sarkıtlarının temizlenmesine karşı çalışma başlatıldı.

Beyşehir’de bazı halı saha işletmecileri ise tesislerinin kar yığınlarından zarar görmemesi için vinçler aracılığıyla kar temizliği gerçekleştiriyor. İtfaiye ekipleri ise talep gelen okulların çatısındaki kar kütleleri ile sarkıtları kırarak temizliyor.

Ayrıca vatandaşlar da ev ve binalarda oluşan buz sarkıtlarını kendi imkanlarıyla kırarak yürüyen insanlar için tehlike oluşturmaması ve park edilen araçlarının zarar görmemesi için de çaba gösteriyor. 

Ali Rıza Önses
KONYA

Etiketler: beyşehir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul -1°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 2°C

  • Bursa

    Bursa -1°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç