Edinilen bilgiye göre, Memiş Tavşan (39) yönetimindeki 42 B 1681 plakalı otomobil, Beyşehir-Akseki Karayolu'nun 17.kilometresinde sürücüsünün kaygan yolda virajı alamaması sonucu yoldan çıktı. Savrularak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Memiş Tavşan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün, çalıştığı işyerine gitmek üzere Üzümlü Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ali Rıza Önses

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