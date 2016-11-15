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Beyşehir’de otomobil devrildi: 1 ölü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Beyşehirde otomobil devrildi: 1 ölü

15 Kasım 2016 15:43

Edinilen bilgiye göre, Memiş Tavşan (39) yönetimindeki 42 B 1681 plakalı otomobil, Beyşehir-Akseki Karayolu'nun 17.kilometresinde sürücüsünün kaygan yolda virajı alamaması sonucu yoldan çıktı. Savrularak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Memiş Tavşan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün, çalıştığı işyerine gitmek üzere Üzümlü Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Ali Rıza Önses
KONYA

Etiketler: beyşehir, otomobil


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