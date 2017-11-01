Beyşehir’de silah sektörü kabına sığmıyor

Beyşehir’de geçmişte av tüfeği üretiminin yapıldığı sadece Huğlu ve Üzümlü mahalleleri varken, şimdi Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi ile Beyşehir ilçe merkezindeki sanayide kurulan yeni fabrika ve tesislerle av tüfeği ile aksam ve parçaları üretimine yönelik faaliyetlerin olmaya başladığını belirten Özaltun, “Huğlu ve Üzümlü’deki silah sanayimiz artık kabına sığamaz hale gelmiştir. O yüzden, artık yeni silah fabrikaları ilçemiz merkezinde ve Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulmaya başlamış, Huğlu ve Üzümlü’deki silah üreticileri de tesislerini bu bölgelere taşımaya başlamış, yeni yatırımlar burada devreye girmeye başlamıştır” dedi.

Huğlu ve Üzümlülü silah üreticilerinin yer darlığından dolayı yerleşim merkezlerinde küçük ve orta ölçekli sanayi siteleri istediğini de vurgulayan Özaltun, kooperatifler ve dernekler kanalıyla bu talepleri yerine getirebilmek için ilgili bakanlıklara yönelik girişimlerde bulunduklarını söyledi. Bu çalışmaları yürütürken Üzümlü ve Huğlu’daki silah üreticilerinin yatırımlarını zaman içerisinde Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi’ne kaydırmasını istediklerini de vurgulayan Özaltun, “Beyşehir OSB’de şu anda faal fabrika sayımız 8, inşaat aşamasında ise 14 fabrika var. Burada mermer fabrikalarımız var, değişik sektörde faaliyet gösteren yatırımcılarımız var ama uzun vadede en çok silah sektörüne yönelik fabrikaların burada olacağını öngörüyoruz” dedi.

Silah sektöründeki son gelişmelere de dikkati çeken Özaltun, pompalı av tüfeği üretimi konusunda yeni bir gelişmenin sözkonusu olduğunu, ancak ilk önceliklerinin tesis güvenlik belgesi verilerek yivli silah yapımının öncelik kazanması olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

“Organize Sanayi Bölgemizde bu tarz yerlerimiz yapılacak ama bunun yanında özellikle İktisadi Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasına yönelik talepler de var. Silah üreticilerimizin bu yönde beklentileri mevcut. Biz bu konuda da organize sanayide çalışan sorumlu arkadaşlarımızla birlikte bunun çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu yöndeki taleplerle ilgili olarak AK Parti Konya Milletvekilimiz ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız’a da gerekli evrak, bilgi ve belgeleri gönderdik. Sektörün gerek AR-GE Merkezi, gerekse İktisadi Organize Sanayi Bölgesi konularındaki taleplerine ilişkin olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Sorgun ve AK Parti Konya Milletvekilimiz Mehmet Babaoğlu da bizlere katkı ve desteklerini esirgemiyorlar. İnşallah Beyşehir’imizde İktisadi Organize Sanayi, AR-GE Merkezi veya Mükemmeliyet Merkezi dediğimiz konulardan bir tanesini çözebilirsek bu konuda silah sanayimiz gelecekte bir adım daha öne gitmiş olacaktır, diye düşünüyoruz. Şu anda, Huğlu bölgemizde Milli Piyade Tüfeği MPT-76’nın gövde parçasının imalatı yapılıyor. Aynı şekilde, günümüzde ülkemizin yurtdışı av tüfeği ihracatının yüzde 70’lere varan büyük bir kısmı bölgemizden sağlanıyor. Bu çok önemli ve hem ülkemiz, hem de ilçemiz ekonomisi bundan büyük bir kazanç sağlıyor. İnşallah, av tüfeği üretimi konusunda çok yakın bir gelecekte dünyada söz sahibi bir ilçe haline gelmeyi umut ediyoruz. Tabi, bu konudaki beklentilere cevap vererek hep birlikte bu potansiyeli yakalamayı hedefliyoruz.”

Ali Rıza Önses