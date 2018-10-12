İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beytüşşebap kırsalında hava hareketliliği

Beytüşşebap kırsalında hava hareketliliği
Beytüşşebap kırsalında hava hareketliliği

Terör örgütü PKK’ya yönelik 33 gün önce geniş kapsamlı operasyonun başlatıldığı Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası’nda yoğun helikopter hareketliliği yaşandı.

Beytüşşebap kırsalında hava hareketliliği - Tıkla İzle

Bölgeye Atak ve Kobra tipi taarruz helikopterleri gönderilirken, Skorsky tipi helikopterlerle de operasyonda görevli güvenlik güçlerine kumanya sevkıyatı yapıldı. 

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası'nda 33 gün önce başlatılan geniş kapsamlı “Şehit Yarbay Songül Yakut Operasyonu” aralıksız devam ediyor. Operasyon çerçevesinde güvenlik güçleri hem havadan hem de karadan bölgeyi didik didik arıyor. Terör örgütü mensuplarının barınma ve geçiş güzergahı olan bölgede, bugün yoğun helikopter hareketliliği yaşandı. Bölgeye Atak ve Kobra tipi taarruz helikopterleri gönderilirken, Skorsky tipi helikopterlerle de operasyonda görevli güvenlik güçlerine kumanya sevkıyatı yapıldı.  

Serdar Gükçe

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.