Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyü Hisarkapı mevkiinde arazide arama tarama faaliyeti yürüten askeri time teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda açılan ilk ateşte 3 asker yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi ile çatışma çıkarken, teröristler ormanlık alana kaçtı. Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

1'i ağır 3 yaralı asker bölgeye sevk edilen helikopterle Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Melih Yiğit - Serdar Gükçe

