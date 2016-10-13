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Beytüşşebap'ta askere hain saldırı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde arazide arama tarama faaliyeti yürüten askeri time teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i ağır 3 asker yaralandı.

Beytüşşebapta askere hain saldırı

13 Ekim 2016 09:51
Beytüşşebap'ta askere hain saldırı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyü Hisarkapı mevkiinde arazide arama tarama faaliyeti yürüten askeri time teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda açılan ilk ateşte 3 asker yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi ile çatışma çıkarken, teröristler ormanlık alana kaçtı. Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

1'i ağır 3 yaralı asker bölgeye sevk edilen helikopterle Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

Melih Yiğit - Serdar Gükçe
 

Etiketler: asker, saldırı


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