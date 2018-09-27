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Beytüşşebap'ta çatışma: 1 terörist yaralı ele geçirildi

Beytüşşebap'ta çatışma: 1 terörist yaralı ele geçirildi
Beytüşşebap'ta çatışma: 1 terörist yaralı ele geçirildi

Şırnak’ın Beyttüşebap ilçesinde güvenlik kuvvetleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada İran uyruklu olduğu belirtilen sözde üst düzey bölge sorumlusu bir terörist yaralı olarak ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre güvenlik güçleri, Beytüşşebap ilçesi Yeşilöz Yaylası Faraşin bölgesinde bir grup terörist tespit etti. Askerlerin bölgeye sevk edilmesi ile teröristlerle sıcak çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada sözde üst düzey bölge sorumlusu bir terörist, yaralı olarak ele geçirildi. Yaralı terörist Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada teröristin 2003 yılında İran'dan PKK'ya katıldığı belirtildi. 

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi.  

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