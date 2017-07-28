Beytüşşebap’ta çatışma

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Beytüşşebap ilçesi Aşağıdere köyü Hisar mevkisinde bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin teröristlere anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma, teröristlerin arazi şartları ve karanlıktan faydalanarak kaçmasıyla sona erdi. Çatışmanın ardından bölgeye zırhlı araçlarla çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilerek, geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

İlçede, bugün sabah saatlerinde, eylem yapmak için geldiği belirlenen biri kadın iki terörist, susturucu takılı bir silah ve içerisinde el yapımı patlayıcı bulunan valiz ile birlikte yakalanmıştı.

Öte yandan, Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesi ve Faraşin yaylası ile Şırnak merkez Cudi Dağı ve Bestler-Dereler bölgelerinde terör örgütü PKK’ya yönelik geniş kapsamlı operasyonlar devam ediyor.