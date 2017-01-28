Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye bağlı Başaran ve Ayvalık köylerindeki yüksek dağlarında biriken kar kütlelerinin kopması sonucu çığ meydana geldi. Yaklaşık 2 kilometrelik yükseklikten düşen çığ bölgede kimsenin olmaması nedeniyle olası bir faciayı yanmamış oldu. Sabah saatlerinde meydana gelen çığ olayını gören Faruk Temel, çığın düştüğü bölgeye evinin yakın olduğunu söyledi. Temel, "Her yıl illaki buraya çığ düşüyor, tabi geçen yıllara oranla çok az geldi. Eskiden çok kar yağıyordu, buda çığ oluşmasına neden oluyordu. Bazı yıllarda Habur Çayı'nı bile kapattığı görülmüştü. Bu yıl ise fazla kar yağmamış olsa da yine çığ düştü. Köylüler sürekli buralarda dolaşıyor Allah'tan sabah saatlerinde çığ düştüğünde bölgede kimse yoktu" dedi.