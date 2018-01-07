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Beytüşşebap’ta eksi 5 derecede balık avı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düşmesine rağmen tulumlarını giyerek girdikleri Habur Çayı’nda balık avlıyor.

Beytüşşebapta eksi 5 derecede balık avı

07 Ocak 2018 11:49

Türkiye’nin Irak sınırında bulunan Beytüşşebap ilçesinde Feraşin Yaylası ve Kato Dağı eteklerinden beslenen Habur Çayı, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü aralık ve ocak aylarında balık avlamayı seven vatandaşların akınına uğruyor. Vatandaşlar, hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düşmesine rağmen tulumlarını giyerek çaya giriyor. Çayın derin bölgelerine serpme atan ve balıkları kaçış güzergahlarını set kurup kapatarak avlayan vatandaşlar, yoğun çaba gösteriyor. Vatandaşlar, tuttukları balıkları kendi aralarında paylaşarak, evlerinin yolunu tutuyor.

Ramazan Temel, kış aylarında çayda balıkların çoğaldığını belirterek, “Bu yüzden serpme ve ağlarla balık tutuyoruz. Balıkları tuzak yöntemiyle yakalıyoruz. Tuzak olmazsa yakalamak zor oluyor. Bugün 20 kilo yakaladık. Soğuk havalara rağmen tutmaya çalışıyoruz. Tulumlarımız var, suda üşümüyoruz. Ama bazen suya düşünce çok üşüyoruz. Kış aylarında balıkların tadı güzel olduğu için aralık ve ocak aylarında tutuyoruz. Yılın her vakti gelmiyoruz” dedi.  

Serdar Gükçe

 

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