Beytüşşebap’ta kartpostallık görüntüler

Bulunduğu coğrafya itibariyle yılın her vakti ayrı bir güzel görünen Beytüşşebap ilçesinde yazdan kalma günler ile yüksek tepelerdeki karın oluşturduğu renk cümbüşü görülmeye değer bir görüntüye neden oldu. Ocak ayında çekilen fotoğraflarda ilçenin simgesi haline gelen Habur Çayında balık tutanlar, dağ yamaçları, hayvan sürüleri görünüyor. Yüksek yerlerde etkili olan kar yağışı dağların üstünü beyaza bürürken, alçak bölgelerde ise yeşil görüntü fotoğraflara ayrı bir güzellik katıyor.

Serdar Gükçe