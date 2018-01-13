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Beytüşşebap’ta kartpostallık görüntüler

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kış ayında çekilen ve yüksek kesimlerde kar, alçak bölümlerde ise yeşilin baskın olduğu bölgelerdeki renk cümbüşü kartpostallık görüntülere neden oldu.

Beytüşşebapta kartpostallık görüntüler
Kartpostallık görüntüler - Foto Galeri

13 Ocak 2018 13:09

Bulunduğu coğrafya itibariyle yılın her vakti ayrı bir güzel görünen Beytüşşebap ilçesinde yazdan kalma günler ile yüksek tepelerdeki karın oluşturduğu renk cümbüşü görülmeye değer bir görüntüye neden oldu. Ocak ayında çekilen fotoğraflarda ilçenin simgesi haline gelen Habur Çayında balık tutanlar, dağ yamaçları, hayvan sürüleri görünüyor. Yüksek yerlerde etkili olan kar yağışı dağların üstünü beyaza bürürken, alçak bölgelerde ise yeşil görüntü fotoğraflara ayrı bir güzellik katıyor. 

Serdar Gükçe

Etiketler: Beytüşşebap

 

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