Beytüşşebap kırsalında, terör örgütü PKK’nın kış üstlenmesine yönelik gerçekleştirilen “Şehit Jandarma Er Doğan Acar-3” operasyonunda örgüte ağır bir darbe daha vuruldu. 6-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin saldırılarda kullanmak amacıyla bomba yükledikleri 2 araç ele geçirildi. Araçlar, bulundukları yerde kontrollü bir şekilde imha edildi.

Operasyonda, bombalı araçların yanı sıra ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri şöyle:

“4 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 lav silahı, 9 av tüfeği, 225 roketatar mühimmatı, 144 sevk fişeği, 98 el bombası, 36 AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1104 doçka mühimmatı, 1416 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 1 poşet el bombası fünyesi, 59 av tüfeği fişeği, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 9 patlatma anahtarı, 4 amonyum nitrat dolu bidon, 500 kilogram amonyum nitrat, 20 AK-47 hücum yeleği, 1 roketatar hücum yeleği, 5 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü kılıfı, 7 avcı yeleği, 5 kamuflajlı sırt çantası, 5 jeneratör, 1 akü, 2 güneş paneli, 4 gündüz görüş dürbünü, 1 keskin nişancı dürbünü, 1 araç plakası (34 JC 1406), 1 telsiz, 1 araç telsizi, 4 volki tolki telsiz, 6 telsiz şarj cihazı, 6 telefon şarj aleti, 1 drone, bin 300 metre kablo, 1 cüzdan (içerisinde Y.A.’ya ait reçete), 7 patlayıcı maddenin etkisini arttırmak için kullanılan basınç tüpü, 20 mutfak tüpü, 31 küçük tüp, 233 karton kaçak sigara, 1 dizüstü bilgisayar, 3 kilogram esrar tohumu, 350 gram kubar esrar, 26 örgütsel doküman, 19 kutu muhtelif sağlık malzemesi, 160 litre benzin, 50 litre mazot, 31 pil, yaklaşık 2,5 ton gıda malzemesi, yüklü miktarda yaşam malzemesi.”

Melih Yiğit