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Biber ve patlıcan kutularından kaçak sigara çıktı!

Adıyaman’da, polis ekiplerine yakalanmamak için 5 bin paket kaçak sigarayı biber ve patlıcan kutularına dolduran 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Biber ve patlıcan kutularından kaçak sigara çıktı!

31 Ocak 2018 17:19

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman-Kahta karayolunda yapılan yol denetimleri kapsamında durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Otomobilde bulunan biber ve patlıcan paketlerini tek tek kontrol eden polis ekipleri kutular içerisinde toplam 5 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili İ.S. ile B.M. gözaltına alındı. Gözaltına alınan her iki şahıs sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis ekiplerince yapılan denetimlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

Cihan Kizir
 

 

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