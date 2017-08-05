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Bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi başladı

Sivas'ta el işçiliği ile bıçak üreten ustaların Kurban Bayramı mesaisi başladı.

Bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi başladı

05 Ağustos 2017 13:28

Eski Sanayi Sitesi'nde 10 yaşındayken babasının yanında çırak olarak bıçak yapmaya başlayan İbrahim Gölebatmaz 67 yıllık baba mesleğini 35 yıldır devam ettiriyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesecek vatandaşlar el yapımı bıçak için sipariş veriyor. Özel bıçak siparişlerini yetiştirmek için bıçak ustaları Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai harcıyor. 76 ayrı işlemin ardından boynuz ve çelik kullanılarak üretilen Sivas bıçağı, yoğun talep görüyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte yoğunluğun arttığını söyleyen bıçak ustası İbrahim Gölebatmaz, "Kurban Bayramı için özel bıçak imalatı yapıyoruz. Şu anda Kurban Bayramı'na yaklaşık olarak 25 gün kaldı. Elimizdeki tüm ürünler el işçiliği olduğu için özen gösteriyoruz. O yüzden kurban bıçakları için yüksek performans harcıyoruz. Kurban Bayramı'na son 5-6 gün kala ciddi anlamda bir sıkışıklığımız oluyor" dedi. 

Onur Erden- Veysel Korkmaz


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