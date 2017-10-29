Bıçakla dehşet saçan eski koca yakalandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Gebi Caddesi üzerinde 3 gün önce saat 18.30 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, özel okulun mutfağında çalışan S.K. (38) adlı kadın iş çıkışı erkek arkadaşı M.Ö. (44) tarafından otomobille evine bırakılmak istenirken, 5,5 yıl önce boşandığı kocası M.T. (36) tarafından takibe alınmıştı. M.T., otomobilin içindeki M.Ö. ile eski karısı S.K.'ye bıçakla saldırarak her iki şahsı yüzlerinden ve çeşitli yerlerinden yaralamıştı. Yaralı kadın ile arkadaşının Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam ederken, kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, bıçakla dehşet saçan eski koca M.T., Canik ilçesi Belediyeevleri Kavşağı'nda yakalanarak gözaltına alındı. 3 ayrı suçtan da polis tarafından arandığı öğrenilen ve polise ifade vermek istemeyen M.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muhammer Ay