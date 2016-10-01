Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini sol karın boşluğundan bıçakladığını iddia eden U.C.A.(20), kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne geldi. Boş bir arazide kendisini bıçakladığını söylediği öğrenilen U.C.A., hayati tehlikesinin bulunması üzerine ameliyata alındı.

Polis ekipleri, hayati tehlikesi bulunan U.C.A.’nın kendisini mi bıçakladığı yoksa başka biri tarafından mı bıçaklandığını araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.