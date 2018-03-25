Diğer
Kategoriler

Bıçakla sırtından yaralanan Suriyeli öldü

Adana'da 5 gün önce sırtından bıçaklanan Suriyeli şahıs hayatını kaybetti.

Bıçakla sırtından yaralanan Suriyeli öldü

25 Mart 2018 18:48

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde 21 Mart günü meydana geldi. İddiaya göre, saat 18.40 sıralarında Suriye uyruklu Mustafa Sincar'ın yanına arkadan yaklaşan bir kişi sırtından bıçaklayıp kaçtı. Sincar'ı yaralı halde bulan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adana Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sincar tedavi altına alındı. Sincar verdiği yaşam mücadelesini 5 gün sonra kaybederek, bugün öğleden sonra hayatını kaybetti. Sincar'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis zanlıyı yakalamak için operasyonlar yapıyor.  

Fatih Keçe
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç