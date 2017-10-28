Bıçakla yaralama olayına karışan şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kandilli köyü kahvehane önünde meydana gelen olayda Doğan D. isimli şüpheli aralarında daha önceden husumet bulunan H.E. ve bacanağı K.İ.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaralamıştı. Bir süre sonra olay sırasında yanında bulunan arkadaşı R.C. ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim olmuşlardı. Gözaltına alınan şüpheliler daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sonrasında şüphelilerden Doğan D. tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli R.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer taraftan olayda yaralanan H.E.’nin Bozüyük Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi

İsmet Cep

