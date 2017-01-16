Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, bıçaklı saldırıya uğrayan H.S. (40) sol omzundan yaralanmış ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Bıçaklı saldırgan ise kaçmıştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bıçaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 74 yaşındaki H.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan H.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren H.K., serbest bırakıldı.

Muammer Ay

SAMSUN