Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde 12 gün önce meydana gelen olayda, bıçaklı saldırıya uğrayan T.I.(26) 4 yerinden yaralanıp Gazi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

İlkadım ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları çalışma sonucu bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen C.G.'yi (19) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan C.G., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.



