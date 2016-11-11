Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine R.G.(52) bir lokantada aşçı olan D.G.'nin (65) boğazına bıçak dayadı. Bu sırada M.T.(30) adlı kadın da bu sırada R.G.'nin elindeki bıçağı almak isterken elinden bıçakla hafif şekilde yaralandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan R.G., bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muammer Ay