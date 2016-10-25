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Bıçakla yaralamaya adli kontrol

Samsun'da 3 kişinin bıçakla yaralaması olayıyla ilgili gözaltına alınan genç çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bıçakla yaralamaya adli kontrol

25 Ekim 2016 17:01

Olay, Samsun'un İlkadım içesi Hürriyet Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan T.E.(18) sağ omzundan, Ş.A.(16) kafasından ve sağ bacağından ve E.K.(16) ise sağ kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen O.S.(18) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan O.S., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Muammer Ay

Etiketler: adli kontrol, bıçaklama, Samsun


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