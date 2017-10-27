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Bıçakla yaralamaya adli kontrol

Samsun'da 2 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 1'i kadın 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Bıçakla yaralamaya adli kontrol

27 Ekim 2017 19:34

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan G.S. (20) adlı genç kız ile E.Ç. (43) adlı kadın yaralandı. Karnından yaralanan G.S. Gazi Devlet Hastanesi'ne, kolundan yaralanan E.Ç. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. G.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.C.Ç.(21) adlı genç ile G.U. (21) adlı genç kızı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan G.U. ve S.C.Ç., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.C.Ç. ve G.U. adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. 

Muhammer Ay

Etiketler: bıçakla yaralama, Samsun

 

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