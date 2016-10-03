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Bıçakla yaralanan genci bayan arkadaşı bıçaklamış

Samsun’da karnından bıçaklanmış olarak hastaneye kaldırılan ve kendi kendini bıçakladığı iddia edilen gencin bayan arkadaşı tarafından bıçaklandığı ortaya çıktı.


03 Ekim 2016 12:54

Cinayet Bürosu ekipleri genç kadını gözaltına aldı. Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki U.C.A., karnından bıçaklanmış olarak Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan U.C.A. kendisini Kışla Mahallesi’nde boş arazide karnından bıçakladığını iddia etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu U.C.A.’yı bayan arkadaşı 26 yaşındaki A.Ç.’nin bıçakladığını tespit etti. A.Ç., Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında çıkan küfürleşme yüzünden olayın meydana geldiği ileri sürülürken, polisteki sorgusu tamamlanan genç kadın bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Etiketler: Cinayet Bürosu, Samsun


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