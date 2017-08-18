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Bıçakladıkları adamı hastanenin bahçesine atıp kaçan zanlı tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde tartıştıkları adamı bıçakladıktan sonra hastanenin bahçesine atıp kaçan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bıçakladıkları adamı hastanenin bahçesine atıp kaçan zanlı tutuklandı

18 Ağustos 2017 22:51

Şahin Tepesi mevkiinde önceki gün akşam saatlerinde Hakan Ceyhan (40), tartıştığı kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklanmıştı. Olay sonrası zanlılar, 39 DE 878 plakalı bir otomobille ağır yaralanan Ceyhan'ı alıp Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi getirdikten sonra hastanenin bahçesine atıp kaçmıştı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla hastanede tedavi altına alınan adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis ekipleri, Ceyhan'ı otomobilden atıp kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında araştırma yapan ekipler, Ceyhan'ı bıçakladıktan sonra atıp kaçan 3 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri B.S., C.K. ve S.N.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.S. tutuklanırken, S.N. serbest, C.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan B.S. ise cezaevine gönderildi. 

Halil İbrahim Karabıyık
 

Etiketler: hastane, İzmir


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