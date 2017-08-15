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Bıçaklanan askerin evinde hüzün

Mersin’de yemek için girdiği kafede hesaba itiraz eden ve çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Jandarma Er Furkan Mırak'ın yakınları askerin Şanlıurfa'daki evinde toplandı.

Bıçaklanan askerin evinde hüzün

15 Ağustos 2017 17:31

Olayı haber alan Jandarma Er Furkan Mırak'ın yakınlarının bir kısmı Mersin'e giderken, kalanlar ise Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki evinde toplandı. Hayatını kaybeden Furkan Mırak'ın bir süre önce Amasya'dan dağıtım iznine geldiği ve Kıbrıs'taki usta birliğine gitmek için Mersin'e gittiği öğrenildi. Mırak'ın mevsimlik işçilikle geçimini sağlayan 6 çocuklu ailenin ikinci çocuğu olduğu bildirildi.

Olay, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kıbrıs'ta askerlik yapan Jandarma Er Furkan Mırak (20), Taşucu Limanı'nda feribot beklerken yemek için bir kafeye girdi. Burada gelen hesaba itiraz eden Mırak ile bar çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgada ise iddiaya göre bar çalışanlarından H.I., Furkan Mırak'ı bıçakladı. Mırak, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli H.I. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Cuma Sarı

Etiketler: bıçaklama, mersin


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