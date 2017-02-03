Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Bıçaklanan kızı kurtarmak isterken ağır yaralandı

Bıçaklanan kızı kurtarmak isterken ağır yaralandı

Samsun'da bir genç, bıçaklı saldırıya uğrayan genç kızı kurtarmak isterken kendisi de boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Bıçaklanan kızı kurtarmak isterken ağır yaralandı

03 Şubat 2017 09:07

Olay, Samsun'un İlkadınm ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde saat 00.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan baldızının arkadaşı olan 17 yaşındaki S.K. adlı genç kızı kurtarmak isteyen Mustafa Ç.(25), kendisi de bıçaklı saldırıya uğrayarak boğazından yaralandı. Yaralı halde kendi otomobiline binip hastaneye gitmek isteyen Mustafa Ç., yolda ağırlaştı ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.
Bıçakla kafasından yaralanan S.K. adlı kız da aynı hastanede tedavi altına alındı. S.K.'nin polise verdiği ilk bilgide kendisinin C.B.'nin bıçaklı saldırısına uğradığını, olayı gören Mustafa Ç.'nin kendini kurtarmak isterken bıçaklandığını söylediği öğrenildi.
C.B. olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

Muammer Ay
 

Etiketler: Samsun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!